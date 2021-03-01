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«Тоттенхэм» может приобрести Иммобиле в случае ухода Кейна

23:14
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Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле может стать игроком «Тоттенхэма», сообщает Daily Star 1 марта. Такой вариант возможен, если лондонский клуб покинет Харри Кейн.

По данным источника, если англичанин решит сменить команду, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью обратит внимание на Иммобиле.31-летний итальянец в текущем сезоне провел 28 матчей за «Лацио» и забил 19 мячей при четырех голевых передачах.

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