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«Ливерпуль» готов купить хавбека «Удинезе» Де Пауля

16:22
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«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Удинезе» Родриго Де Паулю, сообщает Tuttoudinese.

По данным источника, английский клуб готов заплатить за игрока 30 миллионов евро, однако «Удинезе» просит за него не меньше 40 миллионов евро. В аргентинце также заинтересован «Интер», однако заплатить за игрока он может намного меньше, чем мерсисайдцы.

Напомним, осенью 2020 году Де Пауля хотел купить «Зенит», но трансфер так и не состоялся. В этом сезоне 26-летний футболист провел 23 матча в серии А, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.

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