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«Челси» и «ПСЖ» хотят подписать Доннарумму свободным агентом

00:32
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 22-летним итальянцем интересуются «Челси» и «ПСЖ», которые намерены подписать игрока летом в качестве свободного агента. При этом «Милан» работает над продлением контракта с футболистом — агент игрока Мино Райола требует зарплату в 10 миллионов евро в год, руководство клуба предлагает 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Доннарумма провел 32 матча за «Милан», в которых пропустил 40 мячей.

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