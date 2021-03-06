«Реал» оценил Бэйла в 30 миллионов евро
«Реал» собирается продать вингера Гарета Бэйла за 30 миллионов евро, сообщает Defensa Central.
По информации источника, «Реал» не захочет оставить Бэйла в команде, вне зависимости от того, как валлиец проявит себя в аренде в «Тоттенхэме».
Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро в 2013 году. Перед началом нынешнего сезона 31-летний вингер вернулся в лондонский клуб на правах аренды.
Бэйл забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи в 21 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.defensacentral.com/real_madrid/1614876066-exclusiva-zidane-lo-tiene-claro-ni-aunque-meta-30-goles-en-londres-quiere-que-vuelva-bale
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