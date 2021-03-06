«Реал» оценил Бэйла в 30 миллионов евро

«Реал» собирается продать вингера Гарета Бэйла за 30 миллионов евро, сообщает Defensa Central.

По информации источника, «Реал» не захочет оставить Бэйла в команде, вне зависимости от того, как валлиец проявит себя в аренде в «Тоттенхэме».

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро в 2013 году. Перед началом нынешнего сезона 31-летний вингер вернулся в лондонский клуб на правах аренды.

Бэйл забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи в 21 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах.