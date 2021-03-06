Флик заявил, что переход Холанна в «Баварию» возможен
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем 24-го тура с «Боруссией» заявил, что однажды форвард дортмундцев Эрлин Холанн может оказаться в мюнхенском клубе.
«Очень, очень возможно. Все бывает в жизни, нельзя ничего исключать, но пока до этого далеко. У него длительный контракт с «Боруссией», и в нем заинтересовано множество клубов», — приводит слова Флика Sky Germany.
В нынешнем сезоне Холанн забил 29 мячей и отдал 6 результативных передач в 28 играх за «Боруссию». Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.de/fussball/artikel/transfer-update/10861226/34130
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