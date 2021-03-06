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Флик заявил, что переход Холанна в «Баварию» возможен

22:06
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем 24-го тура с «Боруссией» заявил, что однажды форвард дортмундцев Эрлин Холанн может оказаться в мюнхенском клубе.

«Очень, очень возможно. Все бывает в жизни, нельзя ничего исключать, но пока до этого далеко. У него длительный контракт с «Боруссией», и в нем заинтересовано множество клубов», — приводит слова Флика Sky Germany.

В нынешнем сезоне Холанн забил 29 мячей и отдал 6 результативных передач в 28 играх за «Боруссию». Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

«Бавария» — «Боруссия» Д: текстовая трансляция

Дополнительная информация:

https://sport.sky.de/fussball/artikel/transfer-update/10861226/34130

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