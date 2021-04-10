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«Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Кекджю из «Фейеноорда»

10:40
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Полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекджю может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mail.

По сведениям источника, на 20-летнего турка претендует «Тоттменхэм», однако «шпорам» придется побороться за игрока с «Арсеналом».

В текущем сезоне Кекджю провел 24 матча за «Фейеноорд», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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