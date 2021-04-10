Товен снизил требования по зарплате ради перехода в «Милан»
Форвард «Марселя» Флориан Товен может перейти в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, 28-летний француз снизил требования к заработной плате, что укрепило надежды «Милана» на переход игрока. «Марсель» хотел бы удержать Товена, однако сам футболист намерен покинуть клуб в качестве свободного агента летом.
В текущем сезоне Товен провел 38 очков во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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