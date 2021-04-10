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Товен снизил требования по зарплате ради перехода в «Милан»

13:58
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Форвард «Марселя» Флориан Товен может перейти в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 28-летний француз снизил требования к заработной плате, что укрепило надежды «Милана» на переход игрока. «Марсель» хотел бы удержать Товена, однако сам футболист намерен покинуть клуб в качестве свободного агента летом.

В текущем сезоне Товен провел 38 очков во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

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