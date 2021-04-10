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«Манчестер Юнайтед» интересуется Облаком

10:28
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в Англии, сообщает 90min.

По сведениям источника, 28-летним словенцем интересуется «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что игрок открыт для переговоров.

В текущем сезоне Облак провел 37 матчей за «Атлетико», в которых пропустил 30 мячей. Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 90 миллионов евро.

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