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«Тоттенхэм» хочет арендовать Лемара у «Атлетико»

11:59
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«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Тома Лемару, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, речь идет об аренде до конца сезона с опцией выкупа контракта. Ранее среди претендентов упоминался «Арсенал». Сам футболист не против сменить клуб, но «Атлетико» хочет вернуть потраченные на него 72 миллиона евро.

24-летний француз в текущем сезоне провел 21 матч за «матрасников» во всех турнирах.

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