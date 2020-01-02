«Тоттенхэм» хочет арендовать Лемара у «Атлетико»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Тома Лемару, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, речь идет об аренде до конца сезона с опцией выкупа контракта. Ранее среди претендентов упоминался «Арсенал». Сам футболист не против сменить клуб, но «Атлетико» хочет вернуть потраченные на него 72 миллиона евро.

24-летний француз в текущем сезоне провел 21 матч за «матрасников» во всех турнирах.