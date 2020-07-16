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«Тоттенхэм» готов включить Уокера-Питерса в сделку по Хейбьергу

21:24
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Полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хейбьерг может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонский клуб может включить в сделку по 24-летнему датчанину защитника Кайла Уокера-Питерса, который находится в аренде в «Саутгемптоне». Сам игрок хотел бы перейти в команду Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Хейбьерг провел 36 матчей во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу и заработал пять желтых карточек.

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