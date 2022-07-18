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Сегодня, 00:29

Торсби в ближайшее время пройдет медосмотр перед трансфером в «Унион»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Сампдории» Мортен Торсби близок к переходу в «Унион», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 26-летний датчанин в ближайшее время пройдет медобследование перед трансфером в немецкий клуб. Сообщалось, что игрок подпишет контракт до лета 2026 года, а берлинцы заплатят за футболиста 3,8 млн евро.

В минувшем сезоне Торсби провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Унион Берлин
ФК Сампдория
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