Торсби в ближайшее время пройдет медосмотр перед трансфером в «Унион»

Полузащитник «Сампдории» Мортен Торсби близок к переходу в «Унион», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 26-летний датчанин в ближайшее время пройдет медобследование перед трансфером в немецкий клуб. Сообщалось, что игрок подпишет контракт до лета 2026 года, а берлинцы заплатят за футболиста 3,8 млн евро.

В минувшем сезоне Торсби провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.