Защитник «Рейнджерс» Бэйсси прибыл в Амстердам. Он заменит в «Аяксе» Мартинеса

Защитник «Рейнджерс» Бэйсси прибыл в Амстердам для подписания контракта с «Аяксом»

Защитник «Рейнджерс» Кэлвин Бэйсси прибыл в Амстердам, чтобы подписать контракт с «Аяксом», сообщает Sky Sports.

Нидерландский клуб предложит 22-летнему нигерийцу 4-летний контракт с опцией продления на один год. Защитник сменит в «Аяксе» Лисандро Мартинеса, который сегодня перешел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» получит около 22 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусами.

В сезоне-2021/22 Бэйсси сделал 6 результативных передач в 50 матчах за «Рейнджерс» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.