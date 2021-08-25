Торрейра подписал контракт с «Фиорентиной»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра станет игроком «Фиорентины», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Даниеле Лонго.

По данным источника, футболист уже подписал контракт с новым клубом. Официально эта информация пока не подтверждена.

В сезоне-2020/21 25-летний уругваец на правах аренды выступал за «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.