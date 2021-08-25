Торрейра подписал контракт с «Фиорентиной»
19:33
Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра станет игроком «Фиорентины», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Даниеле Лонго.
?? #Torreira ?? @acffiorentina— Daniele Longo (@86_longo) August 25, 2021
По данным источника, футболист уже подписал контракт с новым клубом. Официально эта информация пока не подтверждена.
В сезоне-2020/21 25-летний уругваец на правах аренды выступал за «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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