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Торрейра подписал контракт с «Фиорентиной»

19:33
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра станет игроком «Фиорентины», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Даниеле Лонго.

По данным источника, футболист уже подписал контракт с новым клубом. Официально эта информация пока не подтверждена.

В сезоне-2020/21 25-летний уругваец на правах аренды выступал за «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Евгений Петров все материалы автора

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