«Торпедо» пополнилось экс-полузащитником «Мордовии»

«Торпедо» подписало контракт с бывшим полузащитником «Мордовии» Владиславом Адаевым, об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до 31 мая 2022 года. В этом сезоне 23-летний футболист провел 16 матчей, в которых забил один гол.

— Все очень понравилось, — цитирует пресс-служба клуба Адаева. — Ребята дружные, коллектив хороший, работать с командой было одно удовольствие. До того, как перейти в «Торпедо», был знаком с Максом Шоркиным, с которым мы вместе играли в «Мордовии». На сборе подружился с Астемиром Гордюшенко, поскольку мы жили в одном номере. Все ребята идут на контакт, и я со всеми хорошо общаюсь.

Интересно почувствовать себя в новой обстановке. После того, как завершатся сборы, перевезу в Москву жену и сына.