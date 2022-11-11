«Торино» планирует выкупить Влашича у «Вест Хэма»

Руководство «Торино» намерено выкупить у «Вест Хэма» полузащитника Николу Влашича, сообщает журналист Фабрицио Романо. Игрок выступает за итальянский клуб на правах аренды с августа 2022 года.

По информации источника, сумма выкупа составит 15 миллионов евро. 25-летний хорватский хавбек может окончательно перейти в «Торино» во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Влашич провел 15 матчей за «быков», забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.

После 14 туров «Торино» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.