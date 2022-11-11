Николо Скира заявил, что «Боруссия» продлит контракт с Мукоко

Руководство дортмундской «Боруссии» намерено сохранить в составе команды 17-летнего нападающего Юссуфа Мукоко. По информации инсайдера Николо Скиры, «шмели» предлагают юному таланту новый контракт до 2027 года.

Ранее сообщалось, что за Мукоко следят «Барселона», «МЮ», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Действующий контракт игрока с командой из Дортмунда действует до конца действующего сезона.

В текущем сезоне молодой форвард провел 21 матч в составе дортмундской «Боруссии», забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

Мукоко был включен в заявку сборной Германии на чемпионат мира-2022 вместо травмированного Марко Ройса.

Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии играет в группе с Испанией, Коста-Рикой и Японией.