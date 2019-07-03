Стротман и Верету могут перейти в "Рому"

"Рома" ведет переговоры о переходе полузащитника "Марселя" Кевина Стротмана и полузащитника "Фиорентины" Жордана Верету, сообщают итальянские СМИ.

Стротман, который уже выступал за "Рому", может вернуться в свою бывшую команду, сообщает Tuttomercatoweb. Ранее он выразил желание покинуть клуб. 29-летний голландец в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Марсель" и забил один мяч при пяти голевых передачах.

Верету, по данным Sky Sport Italia, близок к переходу в "Рому". 26-летний француз в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Фиорентину" и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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