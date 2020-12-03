Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс может перейти в «Арсенал», сообщает Eurosport.

По данным источника, 26-летний англичанин уже зимой может сменить клуб, сначала отправившись в аренду к «канонирам», а затем уже на полноценной основе.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета опроверг слухи о возможном трансфере Стоунса.

В сезоне-2019/20 Стоунс провел за «Манчестер Сити» 20 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 36 миллионов евро.