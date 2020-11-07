Артета опроверг слухи об интересе к Стоунсу
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс не будет переходить в «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета опроверг слухи о том, что ему нужен 26-летний англичанин.
«Нет, все это слухи — это ложь», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Ранее сообщалось, что на Стоунса также претендует «Эвертон».
В сезоне-2019/20 Стоунс провел за «Манчестер Сити» 20 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 36 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.