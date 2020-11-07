Артета опроверг слухи об интересе к Стоунсу

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс не будет переходить в «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета опроверг слухи о том, что ему нужен 26-летний англичанин.

«Нет, все это слухи — это ложь», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее сообщалось, что на Стоунса также претендует «Эвертон».

В сезоне-2019/20 Стоунс провел за «Манчестер Сити» 20 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 36 миллионов евро.