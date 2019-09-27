Степаненко может зимой перейти из «Шахтера» в «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» хочет подписать полузащитника «Шахтера» Тараса Степаненко, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, английский клуб пытался приобрести украинца летом за восемь миллионов фунтов, но получил отказ. При этом «Пэлас» проинформировали о том, что зимой игроку позволят уйти. Главный тренер «орлов» Рой Ходжсон рассчитывает на усиление команды в зимнее трансферное окно.

30-летний Тарас Степаненко выступает за «Шахтер» с 2010 года. Вместе с командой он семь раз стал чемпионом Украины и столько же раз выиграл Кубок страны. В текущем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах.

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