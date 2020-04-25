Стало известно, в каком случае Неймар может вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему входит в сферу интересов «Барселоны», утверждает Diario Sport. По информации СМИ, каталонцы хотят подписать 28-летнего бразильца.

Испанский клуб осознает, что завершить сделку по переходу Неймара из «ПСЖ» завершить будет трудно и рассчитывает на следующий ход развития событий.

1. Неймар должен сообщить руководству парижан, что он не будет продлевать контракт. Его текущее соглашение с «ПСЖ» действует до 2022 года (ему предлагают продлить до 2025-го).

2. Форварду необходимо вернуться во Францию 11 мая (сейчас он находится в Бразилии). Тогда футболист должен сказать парижанам, что не будет подписывать новый контракт и собирается покинуть команду летом. В этом случае «Барселона» сможет начать работу над сделкой.

Скорее всего, эти шаги заставят «ПСЖ» вступить в переговоры с сине-гранатовыми, так как после 2022 года Неймар может уйти из клуба на правах свободного агента.

В текущем сезоне бразилец провел 22 матча за «ПСЖ», забил 17 голов и сделал две результативных передачи. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017.