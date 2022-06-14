Защитник «Торино» Бремер намекнул на переход в «Интер»
Защитник «Торино» Глейсон Бремер намекнул на переход в «Интер».
Об этом сообщил журналист Андерзиньо Маркес, отреагировав на видео из социальной сети защитника, где Бремер тренируется в спортивной форме сине-черного цвета.
Ранее сообщалось, что помимо «Интера» 25-летним бразильцем интересуются «Тоттенхэм» и «Милан».
По итогам сезона-2021/22 Бремер был признан лучшим защитником серии А.
В текущем сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Бремера в 35 миллионов евро.
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