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«Торпедо» проявляет интерес к Денису Черышеву

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Торпедо» проявляет интерес к полузащитнику Денису Черышеву, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб ведут диалог, чтобы заинтересовать 31-летнего россиянина.

Отмечается, что полузащитник готов рассматривать варианты в чемпионате России, но пока конкретных предложений не было.

Ранее Черышев покинул «Валенсию», за которую выступал с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник отметился одной результативной передачей в 17 матчах в чемпионате Испании.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chery-shev-interesen-torpedo-klub-vedet-dialog-chtoby-zapoluchit-igroka/

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Денис Черышев
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ФК Торпедо (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
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16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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