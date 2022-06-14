«Торпедо» проявляет интерес к Денису Черышеву

«Торпедо» проявляет интерес к полузащитнику Денису Черышеву, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб ведут диалог, чтобы заинтересовать 31-летнего россиянина.

Отмечается, что полузащитник готов рассматривать варианты в чемпионате России, но пока конкретных предложений не было.

Ранее Черышев покинул «Валенсию», за которую выступал с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник отметился одной результативной передачей в 17 матчах в чемпионате Испании.