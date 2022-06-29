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«Оренбург» арендовал форварда «Спартака» Оганесяна с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Степан Оганесян перешел в «Оренбург».

Оренбуржцы арендовали 20-летнего россиянина с правом выкупа.

Оганесян перешел в «Спартак» в феврале 2019 года, с тех пор он принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. На его счету 14 голов и 19 результативных передач в 69 играх за «Спартак-2».

«Оренбург» по итогам сезона-2021/22 вернулся в РПЛ.

Источник: https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/stepan-oganesyan-na-pravah-arendy-s-pravom-prioritetnogo-vykupa-perehodit-v-fk-orenburg.html
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