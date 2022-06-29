«Оренбург» арендовал форварда «Спартака» Оганесяна с правом выкупа
Нападающий «Спартака» Степан Оганесян перешел в «Оренбург».
Оренбуржцы арендовали 20-летнего россиянина с правом выкупа.
Оганесян перешел в «Спартак» в феврале 2019 года, с тех пор он принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. На его счету 14 голов и 19 результативных передач в 69 играх за «Спартак-2».
«Оренбург» по итогам сезона-2021/22 вернулся в РПЛ.
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2
|Сочи
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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