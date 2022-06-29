«Оренбург» арендовал форварда «Спартака» Оганесяна с правом выкупа

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян перешел в «Оренбург».

Оренбуржцы арендовали 20-летнего россиянина с правом выкупа.

Оганесян перешел в «Спартак» в феврале 2019 года, с тех пор он принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. На его счету 14 голов и 19 результативных передач в 69 играх за «Спартак-2».

«Оренбург» по итогам сезона-2021/22 вернулся в РПЛ.