20-летний хавбек «Эмполи» Асллани прошел медосмотр в «Интер». Сумма трансфера — около 14 миллионов евро
Полузащитник «Эмполи» Асллани успешно прошел медосмотр в «Интер»
Полузащитник «Эмполи» Кристьян Асллани успешно прошел медицинское обследование в «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Сумма трансфера составит около 14 миллионов евро. Ранее стало известно, что 20-летний албанец подпишет контракт с «нерадзурри» до конца июня 2027 года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.
В сезоне-2021/22 Асллани забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах за основную команду «Эмполи».
Новости