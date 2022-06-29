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Сегодня, 20:28

20-летний хавбек «Эмполи» Асллани прошел медосмотр в «Интер». Сумма трансфера — около 14 миллионов евро

Полузащитник «Эмполи» Асллани успешно прошел медосмотр в «Интер»
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Полузащитник «Эмполи» Кристьян Асллани успешно прошел медицинское обследование в «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Сумма трансфера составит около 14 миллионов евро. Ранее стало известно, что 20-летний албанец подпишет контракт с «нерадзурри» до конца июня 2027 года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

В сезоне-2021/22 Асллани забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах за основную команду «Эмполи».

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