Полузащитник «Эмполи» Кристьян Асллани успешно прошел медицинское обследование в «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Сумма трансфера составит около 14 миллионов евро. Ранее стало известно, что 20-летний албанец подпишет контракт с «нерадзурри» до конца июня 2027 года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

В сезоне-2021/22 Асллани забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах за основную команду «Эмполи».