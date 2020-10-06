«Спортинг» арендовал у «Интера» экс-игрока «Локомотива» Жоау Мариу
22:58
«Спортинг» взял в аренду у «Интера» полузащитника Жоау Мариу, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Algu?m falou em #Jo?oM?gico? ?— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 6, 2020
?? ?? ??? ? @joaome17 pic.twitter.com/5z9x5HimJA
27-летний футболист будет выступать за команду под 17-м номером.
На протяжении прошлого сезона футболист на правах аренды выступал за «Локомотив», в составе которого провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть голевых передач, став с клубом серебряным призером Тинькофф — РПЛ.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...