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«Спортинг» арендовал у «Интера» экс-игрока «Локомотива» Жоау Мариу

22:58
Жоау Мариу. Фото ФК «Спортинг».
Жоау Мариу. Фото ФК «Спортинг».
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«Спортинг» взял в аренду у «Интера» полузащитника Жоау Мариу, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

27-летний футболист будет выступать за команду под 17-м номером.

На протяжении прошлого сезона футболист на правах аренды выступал за «Локомотив», в составе которого провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть голевых передач, став с клубом серебряным призером Тинькофф — РПЛ.

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