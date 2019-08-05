"Спартак" проявляет интерес к еще одному хавбеку АЗ. Опорник уже подписался на красно-белых в Instagram

Как стало известно "СЭ", полузащитник АЗ и молодежной сборной Голландии Тен Копмейнерс близок к переходу в "Спартак". 21-летний голландец подписался на красно-белых в Instagram.

В СМИ сообщали, что Копмейнерс является мастером стандартных положений. Может сыграть в центре обороны и опорной зоне.

В прошлом сезоне хавбек провел 37 матчей за АЗ, забил 9 голов и отдал одну голевую передачу.

5 августа, в понедельник, "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тила​ из АЗ.

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