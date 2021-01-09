«Спартак» подтвердил договоренность с ПСВ о переходе хавбека Хендрикса

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил «СЭ», что красно-белые договорились с ПСВ о переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

Ранее в голландских СМИ появилась информация, что 25-летний футболист в ближайшее время перейдет в московский клуб.

«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Вопрос заключения сделки зависит от итогов медосмотра», — сказал Фетисов в комментарии «СЭ».

В текущем сезоне Хендрикс провел 16 матчей за ПСВ и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает опорника в 4 миллиона евро. Его контракт с голландской командой действует до 30 июня 2021 года.

(Артем Калинин)