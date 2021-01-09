«Спартак» подтвердил договоренность с ПСВ о переходе хавбека Хендрикса
18:00
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил «СЭ», что красно-белые договорились с ПСВ о переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
Ранее в голландских СМИ появилась информация, что 25-летний футболист в ближайшее время перейдет в московский клуб.
«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Вопрос заключения сделки зависит от итогов медосмотра», — сказал Фетисов в комментарии «СЭ».
В текущем сезоне Хендрикс провел 16 матчей за ПСВ и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает опорника в 4 миллиона евро. Его контракт с голландской командой действует до 30 июня 2021 года.
(Артем Калинин)
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