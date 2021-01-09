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Футболист ПСВ переходит в «Спартак»

17:23
Йоррит Хендрикс. Фото AFP
Йоррит Хендрикс. Фото AFP
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Опорный полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс, которому 6 февраля исполнится 26 лет, в ближайшее время перейдет в «Спартак», сообщили голландские СМИ.

Контракт хавбека с клубом из Эйндховена истекает 30 июня этого года, поэтому сумма трансфера будет небольшой.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, выступает за первую команду с 2013 года. На его счету один матч за голландскую сборную. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за ПСВ и не отметился результативными действиями.

(Александр Бобров)

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