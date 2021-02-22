«Спартак» готов заплатить за Промеса 7-8 миллионов евро
«Спартак» заплатит за трансфер полузащитника «Аякса» Квинси Промеса 7-8 миллионов евро, сообщает De Telegraaf.
По данным издания, красно-белые рассматривают возможную аренду игрока с обязательным выкупом по окончании нынешнего сезона.
19 февраля директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что клуб ждет ответа от «Аякса» по поводу разрыва контракта с голландцем.
29-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне хавбек провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.
Дополнительная информация:
https://www.voetbalprimeur.nl/nieuws/968402/promes-op-koers-voor-definitief-vertrek-mogelijk-7-tot-8-miljoen-euro-voor-ajax.html
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