«Спартак» готов заплатить за Промеса 7-8 миллионов евро

«Спартак» заплатит за трансфер полузащитника «Аякса» Квинси Промеса 7-8 миллионов евро, сообщает De Telegraaf.

По данным издания, красно-белые рассматривают возможную аренду игрока с обязательным выкупом по окончании нынешнего сезона.

19 февраля директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что клуб ждет ответа от «Аякса» по поводу разрыва контракта с голландцем.

29-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне хавбек провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.