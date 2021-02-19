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В «Спартаке» рассказали, повлияет ли заявка Роши на трансфер Промеса

18:10
Педро Роша. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Педро Роша. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о ситуации с возможным трансфером форварда «Аякса» Квинси Промеса.

«Мы включили Педро Рошу в заявку, но это не значит, что история с Промесом закончилась. Мы все еще ждем продвижений от «Аякса», — сказал Фетисов «СЭ».

В пятницу, 19 февраля, «Спартак» отзаявил полузащитника Остона Урунова и включил в заявку нападающего Педро Рошу. Таким образом, в составе команды находится 8 иностранцев — максимальное количество легионеров.

(Сергей Федоров)

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