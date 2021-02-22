СМИ: Доннарумма станет игроком «Манчестер Юнайтед»
07:05
«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Todo Fichajes 22 февраля.
По данным источника, манкунианцы в борьбе за 21-летнего итальянца опередили «Баварию» и «ПСЖ». У футболиста летом этого года истекает контракт с миланцами, поэтому он может переехать в АПЛ как свободный агент.
В нынешнем сезоне серии А Доннарумма провел 22 матча, в которых пропустил 25 мячей, сыграв восемь встреч «на ноль».
В сезоне-2020/21 основным вратарем манкунианцев является Давид де Хеа, а его сменщиком — Дин Хендерсон.
Дополнительная информация:
https://www.todofichajes.com/el-manchester-united-llega-a-un-acuerdo-con-donnarumma/
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