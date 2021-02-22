«Крылья Советов» объявили о переходе трех новых игроков
12:29
В «Крылья Советов» перешли три новых футболиста, сообщается на официальном сайте команды.
Самарский клуб пополнили белорусский защитник Дмитрий Прищепа, казахстанский нападающий Абат Аймбетов и полузащитник Дмитрий Ефремов.
19-летний Прищепа ранее играл в аренде в «Зените». 25-летний Аймбетов прошлый сезон провел в «Кайрате» и в 20 матчах забил 10 голов. 25-летний Ефремов выступал за московский ЦСКА и в составе клуба дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка и 3-кратным победителем Суперкубка страны.
«Крылья» занимают 2-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 55 баллов в 26 матчах.
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