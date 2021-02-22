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«Крылья Советов» объявили о переходе трех новых игроков

12:29
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В «Крылья Советов» перешли три новых футболиста, сообщается на официальном сайте команды.

Самарский клуб пополнили белорусский защитник Дмитрий Прищепа, казахстанский нападающий Абат Аймбетов и полузащитник Дмитрий Ефремов.

19-летний Прищепа ранее играл в аренде в «Зените». 25-летний Аймбетов прошлый сезон провел в «Кайрате» и в 20 матчах забил 10 голов. 25-летний Ефремов выступал за московский ЦСКА и в составе клуба дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка и 3-кратным победителем Суперкубка страны.

«Крылья» занимают 2-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 55 баллов в 26 матчах.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/

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