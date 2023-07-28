Совет директоров «Баварии» встретится с главой «Тоттенхэма» по поводу трансфера Кейна

Совет директоров «Баварии» должен встретиться с главой «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, чтобы обсудить сделку по нападающему Харри Кейну. По информации журналиста Фабрицио Романо, встреча запланирована на пятницу.

«ПСЖ» будет заинтересован в переговорах по английскому форварду только в том случае, если сделка с «Баварией» сорвется.

В сезоне-2022/23 Кейн сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.