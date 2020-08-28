«Сосьедад» достиг соглашения с Хави Мартинесом

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес близок к возвращению в ла лигу, сообщает La Razon.

По сведениям источника, 31-летний испанец отказался от перехода в «Фиорентину» и достиг соглашения с «Сосьедадом». Контракт игрока с «Баварией» истекает летом 2021 года, мюнхенцы готовы расстаться с хавбеком за 10 млн евро.

В минувшем сезоне Мартинес провел 24 матча во всех турнирах и заработал одну красную карточку. Вместе с «Баварией» хавбек стал чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов.