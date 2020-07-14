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Смольников может стать игроком команды-лидера чемпионата Турции

17:43
Игорь Смольников. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Смольников. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитником «Зенита» Игорем Смольниковым интересуется «Истанбул Башакшехир», лидирующий в чемпионате Турции за два тура до конца турнира. По данным «СЭ», стамбульский клуб рассматривает 31-летнего россиянина в числе вариантов усиления флангов обороны.

Основной правый защитник «Башакшехира» Жуниор Кайсара играет без замен весь сезон, а другой правый защитник Угур Учар по окончании чемпионата покинет клуб.

У Смольникова истекает контракт с «Зенитом», и в стамбульский клуб он может перейти на правах свободного агента.

Напомним, что во второй половине сезона-2018/19 за «Башакшехир» играл другой российский защитник Федор Кудряшов.

В нынешнем сезоне Смольников провел 16 матчей за сине-бело-голубых, забил один гол и сделал две результативные передачи. (Гоша Чернов)

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