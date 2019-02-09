СМИ: "Ювентус" хочет приобрести двух игроков "Реала"

"Ювентус" проявляет интерес к двум футболистам "Реала". Как сообщает Tuttosport, туринский клуб хочет приобрести полузащитников Иско и Хамеса Родригеса.

Оба игрока рассматриваются "Ювентусом" в качестве возможной замены форварду Пауло Дибале, который может покинуть клуб летом. 26-летний Иско находится в напряженных отношениях с главным тренером "Реала" Сантьяго Солари, а 27-летний Хамес второй сезон подряд выступает за "Баварию" на правах аренды. Transfermarkt оценивает испанца в 75 миллионов евро, а колумбийца - в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Иско принял участие в 25 встречах в составе "Реала", отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми пасами. Хамес провел 15 матчей за "Баварию", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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