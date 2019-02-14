СМИ: "Ювентус" хочет обменять Дибалу на Салаха

"Ювентус" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Как утверждает Tuttosport, "бьянконери" готовы предложить за 26-летнего египтянина форварда Пауло Дибалу и 43,9 миллиона фунтов стерлингов.

Контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Салах провел 34 матча за "Ливерпуль", забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Дибала принял участие в 28 встречах в составе "Ювентуса", в которых отметился 7 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.

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