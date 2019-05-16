СМИ: Йович будет зарабатывать в "Реале" 10 миллионов евро в год

Форвард "Айнтрахта" Лука Йович перейдет в "Реал", сообщает sport.sky.de.

Сообщается, что стороны уже договорились о переходе. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет, за которые футболист заработает 50 миллионов евро (по 10 миллионов за сезон).

21-летний серб в текущем сезоне провел 47 матчей за команду, забил 27 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

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