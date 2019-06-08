СМИ: "Валенсия" хочет обменять Мурильо на Черышева

"Валенсия", которая не воспользовалась приоритетным правом выкупа трансфера нападающего Дениса Черышева у "Вильярреала", планирует обменять защитника Джейсона Мурильо на 28-летнего россиянина, утверждает AS.

По информации СМИ, "летучие мыши" могли выкупить за 8 миллионов евро до 25 мая Черышева, который принадлежит "Вильярреалу". Теперь сумма отступных за российского футболиста составляет 30 миллионов евро. "Подводники" проявляют интерес к Мурильо, выступавшему во второй части сезона на правах аренды за "Барселону".

В прошедшем сезоне Черышев провел 41 матч за "Валенсию", забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 7 миллионов евро.

СМИ: "Валенсия" не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева