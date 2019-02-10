СМИ: В случае неудачи с Неймаром "Реал" попробует подписать Гризманна или Коутинью

Форвард "ПСЖ" Неймар остается приоритетной трансферной целью "Реала", сообщает британское издание Don Balon. В случае неудачи с этим переходом у "королевского клуба" есть запасные варианты.

Как информирует издание, если бразилец не перейдет в "Реал", следующим кандидатом является форвард "Атлетико" Антуан Гризманн. Если не удастся приобрести и его, "Реал" сосредоточится на том, что заполучить Филиппе Коутинью, выступающего за "Барселону".

27-летний Неймар в текущем сезоне провел 23 матча за "ПСЖ" и забил 20 мячей при 11 голевых передачах.

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