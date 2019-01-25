СМИ: три клуба сразятся за Мату

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может покинуть клуб. Как утверждает портал Goal, основным претендентом на 30-летнего испанца является "Барселона".

Каталонский клуб связался с представителями Маты, чтобы обсудить детали возможного трансфера. На игрока также претендуют "ПСЖ" и "Ювентус". Действующее соглашение "МЮ" с Матой рассчитано до 30 июня 2019 года. После этого он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Мата провел 22 матча за "МЮ", забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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