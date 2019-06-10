СМИ: Сарри планирует уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который в ближайшее время может возглавить "Ювентус", заинтересован в нападающем Гонсало Игуаине и защитнике Эмерсоне, утверждает The Sun.

По информации СМИ, Сарри хочет пригласить в "Ювентус" двух футболистов. Игуаин принадлежит "бьянконери", его контракт с клубом действует до 30 июня 2021 года. Эмерсон связан соглашением с "Челси" до конца июня 2022 года.

Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера "Ювентуса" по окончании сезона-2018/19. Сарри возглавляет "Челси" с лета 2018 года. Под его руководством "синие" заняли третье место в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы.

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