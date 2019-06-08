"Ждите понедельника". Сарри - о возможном назначении в "Ювентус"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может в ближайшее время возглавить "Ювентус". Как сообщает Football Italia, 60-летний итальянец сообщил об этом одному из фанатов туринского клуба, который подошел к нему сделать селфи.

- Если "Челси" отпустит меня ... Я не могу больше ничего сказать. Ждите понедельника, - приводит издание слова Сарри.

Напомним, Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера "Ювентуса" по окончании сезона-2018/19. Сарри возглавляет "Челси" с лета 2018 года. Под его руководством "синие" заняли третье место в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы.

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