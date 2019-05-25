СМИ: "Реал" нашел замену Рамосу

"Реал" намерен подписать защитника "Ливерпуля" Виргила ван Дейка. Как утверждает AS, "королевский клуб" рассматривает 27-летнего голландца в качестве замены защитнику Серхио Рамосу, который может уйти из-за разногласий с президентом Флорентино Пересом.

Напомним, ван Дейк перешел в "Ливерпуль" в январе 2018 года, подписав 5-летний контракт. Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне ван Дейк провел 56 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

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