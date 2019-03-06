СМИ: "Реал" нашел замену Бэйлу

"Реал" заинтересован в приобретении форварда "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. Как утверждает портал Goal со ссылкой на испанские СМИ, 20-летний француз рассматривается "королевским клубом" в качестве замены нападающему Гарету Бэйлу.

Transfermarkt оценивает 29-летнего Бэйла в 70 миллионов евро, а Мбаппе - в 200 миллионов евро. Контракт француза с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2022 года. Соглашение валлийца со "сливочными" также истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне Мбаппе провел 32 матча за "ПСЖ", забил 29 голов и отдал 4 результативные передачи. Бэйл принял участие в 34 встречах, отметившись 13 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

Все о трансферах - здесь