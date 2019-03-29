СМИ: "Реал" готов предложить 125 миллионов фунтов стерлингов за Погба

"Реал" заинтересован в приобретении хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Как утверждает The Sun, 26-летний француз является основной трансферной целью "королевского клуба".

"Реал" готов предложить 125 миллионов фунтов стерлингов за Погба. Ранее сообщалось, что француз мечтает играть под руководством Зинедина Зидана. Его контракт с "красными дьяволами" истекает 30 июня 2021 года.

Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. В составе манкунианцев он выигрывал Лигу Европы.

В текущем сезоне Погба провел 37 матчей за "МЮ", забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

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