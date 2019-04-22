СМИ: "Реал" готов купить Погба у "МЮ" за 150 миллионов евро

"Реал" согласен купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба за 150 миллионов евро, утверждает Telefoot. Ранее сообщалось, что имаенно такую сумму запрашивает "МЮ" за лидера команды. Отмечается, что клубы уже ведут активные переговоры. Француза заинтересован видеть в команде его соотечественник, главный тренер Зинедин Зидан.

Погба перешел в "МЮ" из "Ювентуса"​ в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 16 голов и 10 передач в 43 матчах во всех турнирах.