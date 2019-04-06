СМИ: "ПСЖ" планирует летом приобрести Аллана из "Наполи"

"ПСЖ" готов предложить в ближайшее летнее трансферное окно от 60 до 70 миллионов евро за полузащитника "Наполи" Аллана, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации СМИ, парижане обещают Аллану зарплату в размере 8 миллионов евро в год. Сейчас 28-летний бразилец получает 2 миллиона в "Наполи". Контракт хавбека с итальянским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Портал transfermarkt.de оценивает Аллана в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Аллан принял участие в 39 матчах за "Наполи" и отдал три голевые передачи.

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