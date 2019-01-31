СМИ: "ПСЖ" хочет заменить Неймара на Виллиана

Полузащитник "Челси" Виллиан может перебраться в "ПСЖ". Как сообщает Sky Sports, парижский клуб после покупки у "Зенита" Леандро Паредеса переключился на бразильского вингера лондонцев. По данным источника, "ПСЖ" уже подготовил предложение в районе 50 миллионов евро по 30-летнему футболисту.

"ПСЖ" хочет заменить с помощью Виллиана выбывшего на продолжительный срок из-за травмы Неймара. Однако "Челси" не рассматривает возможность продажи Виллиана, у которого контракт с клубом рассчитан до 2020 года.